Milan Juve, a San Siro non ci sarà un big di Thiago Motta: il suo recupero è impossibile. E’ in dubbio anche per l’Aston Villa

Thiago Motta non avrà sicuramente a disposizione un big per Milan Juve. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la sosta delle nazionali non è bastata Douglas Luiz per recuperare dall’infortunio muscolare.

Il brasiliano della Juve, fermo ai box da un mese, è in dubbio anche per la partita di Champions League contro l’Aston Villa di mercoledì prossimo, sfida da ex per lui.