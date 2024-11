Milan Juve, Morata per sfatare il tabù! Il dato non mente, l’attaccante ha un obiettivo preciso

Milan Juve, Morata deve sfruttare il tabù: zero gol per ora da ex contro i bianconeri. A San Siro l’occasione per il riscatto

Come riferito dal Corriere dello Sport, la gara di sabato tra Milan e Juve avrà un sapore particolare soprattutto per Alvaro Morata.

Non sarà la prima volta che Morata giocherà contro i bianconeri. È già successo cinque volte prima di sabato: due con la maglia del Real Madrid, tre con quella dell’Atletico Madrid, così come sono tre le vittorie a favore dello spagnolo e due quelle a favore del club italiano. Il tabellino, però, racconta di un Morata ancora a secco di gol contro la sua squadra: nei cinque precedenti, infatti, non ha mai segnato. E, di conseguenza, sabato c’è un tabù da sfatare.