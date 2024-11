Milan Juve, Reijnders contro l’amico Koopmeiners: la sfida targata Olanda

Milan Juve, sarà anche la sfida tra Tijjani Reijnders e Teun Koopmeiners: scontro tutto olandese tra i due centrocampisti

Come sottolinea la Corriere dello Sport, Milan Juve sarà anche la sfida tra Tijjani Reijnders e Teun Koopmeiners. I due centrocampisti sono entrambi pedine fondamentali dell’Olanda così come delle rispettive squadre di club.

Il rossonero ha iniziato la stagione alla grande, a suon di gol e assist; per il bianconero discorso opposto perché non si sono ancora viste le sue qualità tecniche dimostrate negli anni all’Atalanta, anche per via di un infortunio.