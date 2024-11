Milan Juve, l’analisi di Pardo a fine primo tempo: «Niente spettacolo, nessuno si è avvicinato alla possibilità di fare gol». Il commento

Pardo, telecronista di Dazn per Milan Juve, a fine primo tempo ha analizzato e commentato i primi 46 minuti di gioco, recupero incluso.

MILAN JUVE SECNODO PARDO – «Uno 0-0 che più 0-0 non si può. Unico tiro in porta di Gatti. Partita bloccata: solo 4 tocchi del Milan in area Juve e soli 6 della Juve in area Milan. Nessuno si è avvicinato alla possibilità di fare gol. Niente di bello dal punto di vista dello spettacolo, vedremo se nella ripresa cambierà».