Milan Juve, Paganini stronca i due club: giudizio duro, non si salva nessuno

Milan Juve, Paolo Paganini, noto giornalista, ha duramente criticato il big match di San Siro di ieri pomeriggio: le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio profilo di X, Paolo Paganini, noto giornalista esperto di mercato, ha commentato in questi termini il pareggio di ieri pomeriggio a San Siro tra Milan e Juve:

PAROLE – «Milan Juventus una delle partite più brutte e insulse viste sinora. Ma un club come la Juventus può avere in rosa 1 sola punta di ruolo e quando non c’è il centrocampista fa il centravanti? Come all’oratorio, quando mancava uno chiamavi a giocare il parrocco».