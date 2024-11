Milan Juve, Ibra c’è! I tifosi si gasano: lo svedese visto aggirarsi a Milanello

Come riporta la Gazzetta questa mattina, Zlatan Ibrahimovic si prepara a Milan Juve a modo suo. Lo svedese è stato visto in settimana aggirarsi a Milanello durante gli allenamenti. Nonostante ciò non ha parlato con i giocatori.

La sola presenza dell’ex giocatore manda comunque un messaggio chiaro ai tifosi e alla squadra. La gara contro i bianconeri potrebbe risultare, infatti, decisiva per puntare ai primi posti in classifica.