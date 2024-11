Milan Juve, bianconeri al lavoro con la Primavera verso il big match: il report

Milan Juve, bianconeri al lavoro al JTC con la Primavera verso il big match del 23 novembre: il report della squadra di Thiago Motta

La Juve ha svolto oggi un un nuovo allenamento in preparazione al big match contro il Milan del 23 novembre a San Siro. Ecco il report del lavoro della squadra di Thiago Motta.

IL REPORT – Al Training Center prosegue il lavoro agli ordini di Mister Thiago Motta dei giocatori non impegnati con le rispettive Nazionali. Quest’oggi, all’interno del centro sportivo della Continassa, i calciatori rimasti a Torino sono stati protagonisti di un allenamento congiunto con la formazione Under 20 bianconera. Domani si torna di nuovo in campo: appuntamento fissato per la mattinata di giovedì al JTC.