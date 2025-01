Milan Inter, infortunio Calhanoglu: tornerà per il derby?

Condividi via email

Milan Inter, le ultime sull’infortunio di Calhanoglu. Tornerà a disposizione per il derby in programma il 2 febbraio

Domenica 2 febbraio a San Siro andrà in scena il terzo derby della stagione tra Milan e Inter. Tra i calciatori in dubbio per la sfida, oltre a Thiaw, ci sarebbe anche una vecchia conoscenza rossonera: ossia Hakan Calhanoglu.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista turco potrebbe puntare al rientro nel prossimo turno di campionato contro il Lecce o nel seguente match di Champions contro il Monaco. Il vero obiettivo però per Inzaghi è quello di averlo a disposizione per la stracittadina.