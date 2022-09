Il Milan ha mandato l’Inter in tilt: riunione anti-crisi ad Appiano. I nerazzurri raccolgono i pezzi

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter deve riscattarsi per cacciare via questo momento di crisi.

C’è stata una riunione tra Inzaghi, dirigenti e giocatori per parlare della situazione, sottolineando stimoli e motivazioni necessarie. Clima non sereno ad appiano soprattutto dopo il ko con il Milan nel derby.