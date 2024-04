Milan Inter, doppia mossa a sorpresa di Pioli! E Leao è pronto a cambiare ruolo per il derby di questa sera

Arrivano importanti novità per quanto riguarda la possibile formazione con cui il Milan dovrebbe scendere in campo questa sera nel derby di Milano contro l’Inter. Pioli prepara due mosse a sorpresa.

Leao giocherà molto probabilmente da numero 9, con Giroud che dovrebbe partire invece dalla panchina per essere impiegato a gara in corso. Non solo, Musah dovrebbe agire da esterno destro con Pulisic a sinistra. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.