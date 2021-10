Milan Inter: febbre da derby e sito in down. L’accaduto

Milan Inter: in occasione del derby del 7 novembre, il sito dei rossoneri è andato in tilt a causa delle richieste. La gara è sold out

Febbre da derby in occasione di Milan Inter. Nel primo giorno disponibile di vendita libera, il sito dei rossoneri, ma anche Casa Milan, sono stati letteralmente assaltati dai tifosi ed è partita la caccia al biglietto.

Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il sito del Milan è andato in down dalle migliaia di richieste in contemporanea. Nella sede rossonera, invece, file chilometriche per trovare il biglietto. Inutile dire che la sfida sarà già sold out, con i 57mila posti tutti esauriti.