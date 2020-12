Milan, Inter e Juve ballano sulle punte. Chi ha più bisogno di un attaccante?

Milan, Inter e Juve con lo stesso obiettivo: rinforzare l’attacco. Ecco i nomi in cima alla lista delle tre società per il mercato di gennaio

Il Milan cerca un vice Ibra, uno che per intenderci segni più di Rebic e Leao. L’Inter il sostituto di Lukaku, o qualcuno che ci possa anche giocare assieme quando Lautaronon è in giornata. La Juve deve risolvere il caso Dybala e intanto pensa a un centravanti d’area, visto che in questo momento Ronaldo e Morata girano al largo. Se le milanesi sono convinte che puntellare l’attacco possa fare la differenza tra scudetto e secondo posto, la Juve ha bisogno di rinforzi sul mercato per mettere nel mirino una rimonta tutta in salita.

Nessuna delle tre ha la necessità assoluta di ampliare il reparto offensivo, ma tutte sono alla finestra a caccia delle solite opportunità di gennaio. Il Milan in questo momento ha bisogno di gol e peso che garantiva Ibra, fino all’infortunio.

