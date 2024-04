Milan Inter: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel derby della 33ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

(inviato a San Siro) – Milan Inter sotto il segno delle curiosità. Direttamente da San Siro, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/24.

20:10 – Prime scaramucce tra tifosi con la Curva Nord che prende in giro i rivali della Sud cantando: “Vincerete il tricolor”

20: 14 – Milan in campo per il riscaldamento, a differenza di altre volte, già dal riscaldamento Leao sembra il più determinato dei compagni, il primo ad eseguire gli scatti, il primo in ogni esercizio proposto dal preparatore

20:25 – Sessione di allenamento ai tiri poco prolifica per il Milan con Theo unico dei rossoneri a segnare e ad effettuare conclusioni veramente pericolose

20:15 – Milan nei pressi del centrocampo chiuso in cerchio per proseguire il riscaldamento, Pioli al centro a dare indicazioni e motivare la squadra. Prima di sciogliere il cerchio l’allenatore si è rivolto in particolar modo a Leao

20:30 – Coreografia neroazzurra della Curva Nord, striscione che recita: “Che questa fervida visione avveri il tuo peggior tormento”. Attesa la risposta dei rivali della Curva Sud che hanno preparato a loro volto una coreografia per i cugini

20:36 – Intanto arrivano i boati di fischi alla lettura della formazione dell’ Inter e i boati per quella del Milan