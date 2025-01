Milan Inter, Inzaghi trema! Il titolarissimo salta il derby? La situazione

Milan Inter, Simone Inzaghi incrocia le dita: Hakan Calhanoglu può saltare la stracittadina del prossimo 2 febbraio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Inter c’è grande preoccupazione in vista del derby del 2 febbraio contro il Milan.

Hakan Calhanoglu si è fermato ancora, anzi: non ha fatto in tempo a recuperare dall’elongazione agli adduttori della coscia destra, che un altro problema muscolare si è fatto vivo più giù, all’altezza del polpaccio… quello che viene definito come un lieve risentimento al soleo della gamba destra. Quel che è certo è che i tempi di recupero non saranno brevi: a Calha serviranno almeno 15-20 giorni per tornare, il che significa spostare il calendario avanti di una manciata significativa di partite.