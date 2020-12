Milan, infortunio Gabbia: stiramento del collaterale, i tempi di recupero

Sono arrivati gli esiti dell’infortunio di Matteo Gabbia. Per il difensore rossonero si tratta di uno stiramento del collaterale

Brutte notizie per l’infortunio di Matteo Gabbia. Per il difensore, uscito in lacrime dopo pochi minuti del match con il Verona, si tratta di uno stiramento del collaterale. Fortunatamente per il classe ’99 nessun coinvolgimento del legamento crociato.

I tempi di recupero sono ancora da valutare, ma la sensazione è che Pioli dovrà fare a meno di lui per almeno un mese. Previsti per domani nuovi accertamenti.