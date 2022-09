Milan in svantaggio per la quarta volta in stagione su sei match: i dettagli

Nel match di ieri il Milan è andato in svantaggio per la quarta volta in sei partite in questa stagione: i dettagli

Nella sfida di Champions League in casa del Salisburgo, il Milan di Stefano Pioli è andato in svantaggio per la quarta volta in sei partite in questa stagione.

In match in questione sono quelli contro Udinese, Atalanta, Inter e proprio Salisburgo. In due occasioni i rossoneri hanno trovato la vittoria, mentre nelle altre due occasioni è arrivato il pareggio.