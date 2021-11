Milan in equilibrio: la statistica in casa e in trasferta rispetto all’anno scorso

Milan in totale equilibrio nel corso di questa stagione tra casa e trasferta. I rossoneri hanno più punti dello scorso anno. Il dato

Un Milan decisamente in equilibrio sotto tutti i punti di vista nel corso di questa stagione. Innanzitutto, i rossoneri hanno ritrovato in San Siro il proprio fortino, visto che i punti persi dopo 12 giornate, nello scorso anno, furono proprio in casa.

Cinque vittorie ed un pareggio quest’anno sia in casa che in trasferta. 32 punti per il diavolo, contro i 28 della passata stagione, quando arrivarono i pareggi contro Roma, Parma e Verona.