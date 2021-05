Milan in Champions, le combinazioni che favoriscono i rossoneri

Il Milan per togliere ogni dubbio dovrà vincere contro l’Atalanta. Tuttavia, ci sono anche altre possibilità per qualificarsi in Champions

Il Milan per togliere ogni dubbio dovrà vincere contro l’Atalanta. Tuttavia, ci sono anche altre possibilità per qualificarsi in Champions League. I rossoneri non devono fare un risultato peggiori di una delle due dirette concorrenti, ovvero Napoli e Juventus.

In altri termini, in caso di pareggio a Bergamo, il Milan dovrà sperare che una delle due avversarie non vada oltre il pareggio nella propria gara. In caso di arrivo a parità di punteggio, i rossoneri sarebbero davanti sia a Gattuso che a Pirlo per via degli scontri diretti.

Viceversa, in caso di sconfitta contro la Dea, i rossoneri dovranno sperare o in una sconfitta del Napoli o in un pareggio della Juve a Bologna.