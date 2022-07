Milan, il saluto di Plizzari: «Indossare questi colori un orgoglio»

Milan, il saluto di Alessandro Plizzari: «Indossare questi colori un orgoglio». Le parole del portiere sui social

Alessandro Plizzari lascia il Milan a titolo definitivo. Il portiere, passato ufficialmente al Pescara, saluta così il club con un post su Instagram.

«Poter crescere indossando la maglia e i colori del Milan è sempre stato per me un orgoglio e una grandissima opportunità.

A 5 anni sono entrato nella famiglia rossonera, sono stati i primi a credere in me, a sostenermi ed a spronarmi. Grazie a loro ho sempre avuto la convinzione di poter arrivare in alto e di spingermi oltre ogni limite. Sono passati 17 anni di grandi soddisfazioni e oggi le nostre strade si dividono. Porterò sempre con me le sensazioni, gli insegnamenti, gli amici e le esperienze vissute. Grazie alla Società, ai compagni ed a tutti i tifosi, chissà che in futuro le nostre strade non si incrocino nuovamente. Con grande affetto e rispetto. GRAZIE

Alessandro.»