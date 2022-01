Milan, il programma di oggi a Milanello

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan, agli ordini di Pioli, prosegue il percorso di preparazione in vista del big match contro la Roma

6 gennaio, la data segnata in rosso. Il Milan riprenderà il suo percorso in campionato e ospiterà a San Siro la Roma, in un big match che può significare tanto per il prosieguo della competizione. L’obiettivo è sempre quello di vincere, per restare in alto in classifica e insidiare l’Inter, oltre che coltivare il sogno Scudetto.

Per preparare la sfida ai giallorossi, il Milan scenderà in campo questa mattina, a Milanello, per un’unica sessione di allenamento.