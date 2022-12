Zlatan Ibrahimovic si sta godendo dei giorni di vacanza a New York in attesa di rientrare a disposizione del Milan

Zlatan Ibrahimovic si sta rilassando a New York in questi giorni di vacanze di Natale e non si è fatto sfuggire l’occasione di assistere ad un match di NBA. L’attaccante del Milan era a bordocampo per il match tra i Brooklyn Nets e i Milwaukee Bucks, come testimoniato dai canali social della squadra di casa.