Milan, Ibrahimovic sempre presente: Zlatan non vuole essere un comprimario

Zlatan Ibrahimovic, presente ieri a bordocampo per Milan-Udinese, si è ripresentato da leader del gruppo rossonero

Il Milan riparte da Zlatan Ibrahimovic. Non in campo, come è ovvio che sia visto il recupero dello svedese dall’operazione al ginocchio, ma fuori nella solita versione da leader.

In attesa del rientro sul terreno di gioco (previsto per gennaio, ma con lo svedese mai dire mai), i compagni hanno ritrovato il solito Ibra: pronto a spronare tutto e tutti per raggiungere la sua ossessione più grande, la vittoria. Il propellente di Zlatan è ancora ossigeno per tutto il gruppo rossonero.