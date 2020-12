Milan, Ibra in dubbio per il Parma: decisivo l’allenamento di domani

Zlatan Ibrahimovic è ancora in dubbio per il match di domenica contro il Parma: sarà decisivo l’allenamento di domani

Dopo la diagnosi del problema al bicipite femorale della gamba sinistra, Zlatan Ibrahimovic ha fatto di tutto per bruciare le tappe ed essere a disposizione di mister Pioli il prima possibile.

Secondo quanto riportato da Sky Sport però, lo svedese è ancora in dubbio per il match di domenica contro il Parma. Sarà decisivo in tal senso l’allenamento di domani a Milanello. Qualora il numero 11 rossonero dovesse partecipare insieme al resto del gruppo alla seduta, allora verrà con ogni probabilità convocato per la partita.