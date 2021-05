Milan, Hauge con le valigie in mano: ecco le ipotesi per il suo futuro

Il Milan pensa ad una sistemazione per Jens-Petter Hauge. Ecco le ultime sul futuro dell’esterno norvegese

Il Milan è soddisfatto del rendimento di Jens-Petter Hauge, ma potrebbe cercargli una sistemazione per la prossima stagione visto il poco spazio che ha trovato in rosa quest’anno, specialmente nell’ultimo periodo. Ecco le opzioni per il suo futuro secondo la Gazzetta dello Sport.

Il classe ’99 verrà ceduto molto probabilmente in prestito. I rossoneri valutano un club che può garantirgli un posto importante, magari da titolare, ed in quest’ottica si potrebbe pensare all’ipotesi Udinese, inserendolo nella trattativa che può portare Rodrigo De Paul a Milanello.