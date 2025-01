Milan Girona, Conceicao chiama e i tifosi rispondono: il dato sugli spettatori

Milan Girona, a San Siro andrà in scena il match di Champions League. Il dato sugli spettatori previsti

Alle ore 21:00 andrà in scena il match di Champions League tra Milan e Girona, Ieri in conferenza stampa Conceicao ha invitato i tifosi a sostenere la squadra, definendoli non il dodicesimo ma il primo uomo in campo.

I milanisti, come spesso accade, sono pronti a rispondere presente, a San Siro sono attesi oltre 70mila spettatori. Resta da capire se per questa sera sarà messa in disparte la contestazione verso Cardinale e la società.

QUOTE MILAN GIRONA – Il Milan – reduce dagli stenti di campionato – ha un piede e mezzo (anche di più) ai playoff, ma nutre buone speranze di poter accedere direttamente agli ottavi di finale. I catalani virtualmente eliminati arrivano a San Siro senza grandi obiettivi ma anche senza nulla da perdere. La quota DOPPIA CHANCE 1X (vittoria o pareggio del Milan) è data a 8.00 da Lottomatica grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti e valida solo tramite link. Troviamo la medesima quota promozionale anche su Goldbet. La stessa giocata è quotata a 1.09 da Snai.