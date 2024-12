Milan Genoa, Fonseca se lo gode: esordio senza paura, giudizi da urlo

Milan Genoa, Fonseca si gode Alex Jimenez: il terzino spagnolo classe 2005 è il migliore dei rossoneri nel grigio pari di San Siro

Le pagelle della Gazzetta dello Sport oggi in edicola hanno indicato senza alcun dubbio in Alex Jimenez il migliore in campo della sfida pareggiata ieri sera 0-0 dal Milan a San Siro contro il Genoa. Questo il giudizio de La Rosea sull’ex canterano del Real Madrid:

PAROLE – «Al posto di Theo, esordio senza paura e con personalità. Crossa, tira, dribbla e non sbaglia niente. Fa ammonire Vogliacco e Zanoli. Da applausi».