Milan Genoa, la Gazzetta: «Rossoneri non hanno nulla delle squadre forti»

Milan Genoa, la Gazzetta dello Sport durissima dopo il pareggio per 0-0: «Rossoneri non hanno nulla delle squadre forti»

Il commento sulle colonne della Gazzetta dello Sport dopo lo 0-0 di ieri sera tra Milan e Genoa e la contestazione dei tifosi rossoneri contro la società

PAROLE – «Il Milan non ha nulla delle squadre forti: non ha leader, non vince partite con cinismo, forza e personalità, non comunica forza con i suoi dirigenti. Ai suoi tifosi pare sperimentale, costruito per fare player trading più che per vincere le partite».