Milan-Genoa a porte chiuse: si attende solo l’ufficialità

Milan-Genoa si giocherà a porte chiuse: si attende solo l’ufficialità ma le parole di Gravina, presidente Figc, confermano la decisione

Sembra ormai certa la decisione da parte di Figc e Lega, la gara Milan-Genoa si disputerà a porte chiuse. A confermarlo oggi è stato il numero della Federazione Giuoco Calcio Gravina che in conferenza stampa ha parlato della decisione di far giocare la gara a San Siro ma senza consentire l’accesso al pubblico in sintonia con il decreto emesso in seguito all’emergenza Coronavirus.

Il primo marzo dunque la gara sarà disputata dalle due formazione regolarmente ma senza la possibilità ai tifosi di Milan e Genoa di riempire gli spalti dello stadio Meazza.