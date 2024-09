Milan Futuro, la GIOIA di Vos per la prima VITTORIA: il post social EX Ajax: «Solo un bambino...»

Milan Futuro, Vos esulta sui social per la prima storica vittoria della squadra rossonera nel campionato di C

Il Milan Futuro ha sconfitto in casa la Spal e ha conquistato la sua prima storica vittoria nel campionato di Serie C. Tra i protagonisti in campo anche Silvano Vos, acquistato in estate dall’Ajax, che non è riuscito a trattenere la gioia e ha condiviso un messaggio sui social.

Il post raffigura il giovane talentuoso di spalle, con la sua maglia numero 55, ma a incuriosire è la descrizione: «Solo un bambino con un grande sogno». Vos, probabilmente, sottolinea quanto sia ancora più importante per lui vincere indossando il rossonero.