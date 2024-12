Milan Futuro, Serafini: «Squadra più tecnica del torneo ma manca questo». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Luca Serafini, noto giornalista, è intervenuto in esclusiva a Milannews24. Di seguito il suo commento sull’attuale situazione del Milan Futuro.

MILAN FUTURO – ««Ho visto spesso i ragazzi di Milan Futuro e sono d’accordo con quanto detto da Ignazio Abate, che con la sua Ternana ha vinto bene contro i giovani rossoneri, quando ha detto di aver incontrato la squadra più tecnica del torneo. Il problema è proprio quello. Ho visto delle cose tecniche in Milan Futuro assenti nelle altre compagini del torneo ma il problema è che in Serie C si gioca ad autoscontro, si gioca d’anticipo e sulla malizia».