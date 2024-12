Milan Futuro, domani il recupero contro il Campobasso: le ultime!

Milan Futuro, le parole del vice presidente del Campobasso: domani il recupero della gara

Il Milan Futuro sfiderà domani il Campobasso nel recupero del match valido per il girone B di Serie C. Queste le parole di Nicola Cirrincione, vice presidente del club rosso azzurro:

PAROLE – “Siamo una neopromossa in un girone tostissimo, prima delle due sconfitte abbiamo fatto dieci risultati utili. Giocheremo per vincere, i ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo. Affronteremo una squadra giovane, che rappresenta uno dei club migliori al mondo e che ci darà filo da torcere“.