Milan Futuro, oggi i quarti di finale di Coppa Italia: il programma completo. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan Futuro, quest’oggi, scenderà in campo in Coppa Italia Serie C per i quarti di finale della competizione. Il match avrà inizio alle 18:00 e si disputerà tra le mura amiche rossonere. Di seguito il programma completo



QUARTI DI FINALE

Ore 18:00 – Milan Futuro-Caldiero Terme

Ore 18:30 – Giana Erminio-Avellino

Ore 20:30 – Team Altamura-Rimini (diretta RaiSport)

Ore 20:30 – Arezzo-Trapani