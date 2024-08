Milan Futuro, la CARICA social di Camarda! Messaggio da BRIVIDI - FOTO - Milan News 24

Milan Futuro, carica social di Francesco Camarda dopo la sconfitta contro la Virtus Entella: messaggio da brividi

Il Milan Futuro è incappato nella prima sconfitta stagionale contro la Virtus Entella nella prima giornata del campionato di Serie C. Francesco Camarda ha voluto caricare i compagni sui propri profili social:

PAROLE – «Lavoriamo giorno per giorno per migliorare sempre di più e non ci tireremo indietro per niente e per nessuno! Forza Milan». I giovani rossoneri vorranno dunque rifarsi già dalla prossima gara: Camarda ha le idee chiare.