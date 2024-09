Milan Futuro Ascoli 0-2: Bonera PERDE ancora, 1 punto in 3 partite. Il racconto e il tabellino del match dello Speroni

Il Milan Futuro non ingrana. La squadra di Bonera è stata sconfitta per 0-2 dall’Ascoli e resta al diciotessimo posto in classifica con 1 punto in 3 partite. Questo il racconto del match direttamente dal sito del club rossonero.

MILAN FUTURO ASCOLI – Una sconfitta casalinga per il Milan Futuro, che allo Speroni di Busto Arsizio cade contro il quotato Ascoli. 2-0 per i marchigiani il risultato finale in questa 4ª giornata di Serie C Now, risultato deciso tra il 25′ e il 35′ della prima frazione dalle reti di Corazza su calcio di rigore e di Menna sugli sviluppi di un corner. Due disattenzioni che sono costate care alla squadra di Bonera, che per il resto della partita si è fatta preferire agli avversari pur non riuscendo a trovare i guizzi giusti in zona gol. Le occasioni, arrivate specialmente a inizio partita e nel finale di ripresa, non sono state tantissime ma un maggiore cinismo avrebbe potuto regalare un copione diverso alla serata di Busto Arsizio.

Nei primi venti minuti di partita è il Milan Futuro a giocare meglio, a tenere bene il campo e a rendersi più volte pericoloso. Il primo a provarci è Samuele Longo, che al 7′ raccoglie un bel filtrante di Sandri e gira di destro a rete, ma la difesa dell’Ascoli chiude in extremis. Al 19′ si ripropone lo stesso asse, Sandri pesca Longo, stavolta largo a sinistra, il 7 rossonero calcia di destro di prima intenzione e va veramente vicino al vantaggio. Al 21′ Fall arriva al limite dell’area con la palla al piede e calcia, forte ma centrale e facile per Livieri, ex Primavera Milan. Al 22′ la doccia fredda, l’arbitro Sacchi punisce un intervento di Bozzolan in area e fischia un rigore per l’Ascoli: dal dischetto Corazza, Nava intuisce ma non ci arriva, 1-0 Ascoli. Trascorrono dieci minuti e, su azione di corner, Menna anticipa Bozzolan e trova l’angolino lontano per il raddoppio ospite.

La partita è molto spezzettata, ricca di falli e di ammonizioni – saranno 9 alla fine – e nella ripresa i rossoneri faticano a trovare ritmo in fase offensiva. La musica cambia nell’ultimo quarto di partita, quando Bonera opera tre cambi tutti insieme inserendo Cuenca, Turco e Liberali. La freschezza dei nuovi regala nuova linfa al Milan Futuro, che arriva più volte alla conclusione: il primo a provarci, al 76′, è Cuenca, che tenta il tiro a giro di sinistro, deviato in corner. Anche Turco, sempre con il mancino, va alla conclusione all’82’, meno pericoloso di Hugo. Grande occasione ancora per Turco all’88’, nata da una magia centrale di Liberali, ma in precario equilibrio Nicolò manda alto. L’ultimo sussulto, al 94′, arriva dal destro di Jiménez, che calcia e manca di centimetri l’incrocio dei pali.

IL TABELLINO

MILAN FUTURO-ASCOLI 0-2

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jiménez, Coubis, Minotti, Bozzolan (42′ Magni); Sandri, Malaspina (27’st Liberali); Fall (27’st Cuenca), Vos, Traorè (11’st Sia); Longo (27’st Turco). A disp.: Mastrantonio; D’Alessio, Zukić; Gala, Hodzić; Alesi. All.: Bonera.

ASCOLI (4-3-3): Livieri; Adjapong, Curato, Menna, Maurizii (32’st Cozzoli); Bertini, Tirelli (69′ Gagliardi), Varone; Tremolada (32’st Campagna), Corazza (41’st Caccavo), Marsura (41’st Alagna). A disp.: Abati, Raffaelli; Achik, Bando, D’Uffizi, Maiga Silvestri, Silipo, Tavcar. All.: Carrera.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Gol: 25′ rig. Corazza (A), 35′ Menna (A)

Ammoniti: 23′ Fall (MF), 30′ Bertini (A), 44′ Tirelli (A), 45′ Maurizii (A), 45+1′ Vos (MF), 13’st Minotti (MF), 16’st Alagna (A), 19’st Menna (A), 43’st Gagliardi (A).

Una battuta d’arresto al rientro dalla sosta che rinvia ancora l’appuntamento con il primo successo in campionato, con il peso ulteriore delle assenze di Camarda, Bartesaghi e Zeroli. Diversi sono stati però i segnali positivi, come il rientro tra i titolari di Coubis dopo il lungo infortunio, ma anche l’impatto positivo dei subentrati, su tutti Liberali e Turco. Per nostra fortuna, c’è subito un’occasione per rimettersi in carreggiata, e arriva mercoledì nel recupero della 3ª giornata contro la Torres. Si scende in campo alle 20.45 per proseguire in questo continuo percorso di crescita.