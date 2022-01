Milan femminile: torna Jane contro la Sampdoria

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Domani il Milan femminile sfida la Sampdoria nel match valido per i quarti di andata di Coppa Italia. Tra le convocate di Ganz c’è anche Jane. La sudafricana non giocava dalla gara contro la Juventus persa 5-2 dello scorso 12 dicembre 2021.

Una notizia molto importante per il centrocampo rossonero: mediana al completo in attesa di Celeste Boureille (pronta a diventare una nuova giocatrice del Diavolo). Fifi riporta qualità tecnica e geometrie in mezzo al campo.