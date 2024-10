Milan Femminile Sampdoria LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della sesta giornata di Serie A

Il Milan Femminile di Suzanne Bakker si appresta ad affrontare la Sampdoria nella gara in programma alle 15 e valida per la sesta giornata del campionato 2024/2025.

Milan Femminile-Sampdoria 1-0: sintesi

PRIMO TEMPO

Si parte!

10′ – Occasione per il Milan: Ijeh serve Renzotti, che la mette dentro per Nadim che colpisce di tacco senza trovare la porta. Sulla palla poi arriva Soffia che non riesce a rimetterla dentro.

12′ – Cernoia scivolando entra dura su Benoit: ammonita.

22′ – Le ragazze di Bakker premono alla ricerca del vantaggio

28′ – OCCASIONE PER IL MILAN! Rubio dal limite, palla fuori di poco

37′ – Grande occasione per il Milan: destro da fuori di Rubio diretto all’incrocio su cui è bravissima Tampieri.

45′ – Un minuto di recupero

46′ – Termina il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′ – Comincia il secondo tempo

50′ – Bel tiro da fuori di Ijeh che sorvola di poco la traversa.

60 ‘ – Incredibile occasione per il Milan. Un destro di Ijeh deviato arriva a Nadim, che a porta quasi sguarnita liscia il pallone.

66′ – Altra occasione per Nadim: bel colpo di testa, brava Tampieri a respingere.

68′ – Primo cambio per il Milan: dentro Karczewska, fuori Nadim

71′ – GOL DEL MILAN! Ijeh la sblocca con un bel tiro dal limite!

77′ – Tre cambi nel Milan: dentro Mesjasz, Marinelli e Mascarello, fuori Rubio, Renzotti e Cernoia.

83′ – Dompig prova a ripartire, Cafferata la stende e viene ammonita.

87′ – Ammonita la rossonera Soffia, che perde il tempo allontanando il pallone.

93′ – Finisce qui dopo tre minuti di recupero! Altra vittoria per le rossonere di Bakker.

Milan Femminile-Sampdoria 1-0

71′ Ijeh

MILAN FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Guagni, Piga, Mesjasz, Bergamaschi; Cernoia, Mascarello, K.Dubcova; Ijeh, Asllani, Dompig A disp. Babb, Fusetti, Swaby, Rubio Avila, Vigilucci, Soffia, Laurent, Arrigoni, Marinelli All. Bakker

SAMPDORIA (4-3-3): Tampieri; De Rita, Pisani, Re, Oliviero; Schatzer, Benoit, Giordano; Sena, Della Peruta T., Baldi A disp. Karresma, Panzeri, Cuschieri, Della Peruta V., Heroum, Brustia, Nagy, Battelani, Fallico All. Rossi