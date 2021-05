Milan femminile: sabato match clou con il Sassuolo, le ultime dal Vismara

Sabato il Milan femminile affronterà il Sassuolo nel big match che vale una stagione. Le rossonere vogliono a tutti i costi…

Sabato il Milan femminile sfiderà il Sassuolo di Giampiero Piovani nel match valido per la penultima giornata di Serie A, gara che può valere la qualificazione alla prossima Uefa Women Champions League. Alle rossonere basterebbe un solo punto per consolidare in via definitiva il secondo posto.

Maurizio Ganz dovrebbe ripresentare la migliore formazione possibile con Hasegawa pronta a tornare titolare al fianco di Jane e Boquete, dopo essere rimasta in panchina contro la Fiorentina per 75 minuti (non al meglio). Ballottaggio tra Vitale e Spinelli, ma sembrerebbe favorita ancora l’ex Mozzanica. Ecco la probabile formazione:

Milan femminile (3-5-2): Piazza; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Hasegawa, Jane, Boquete, Tucceri; Giacinti, Dowie.