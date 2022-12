Milan Femminile, i numeri dell’attacco rossonero: il dato

Manca poco alla ripresa del campionato. Il Milan Femminile può contare su attacco migliore anche di quello della Roma capolista

Sono infatti 25 le realizzazioni rossonere nei 12 turni di campionato, due in più delle giallorosse. Il trio rossonero composto da Kosovare Asllani, Lindsey Thomas e Martina Piemonte ha siglato 14 dei 25 gol targati Milan in questa Serie A. L’attaccante svedese, in particolare, ha dimostrato di non necessitare di alcun periodo di adattamento dal suo arrivo in estate, timbrando il cartellino all’esordio e raggiungendo quota 7 reti con l’1-0 di Sassuolo nell’ultimo turno.