Milan Femminile, la ex Mauri: «Le rossonere sono una squadra forte»

Claudia Mauri parla così del Milan Femminile, sua ex squadra che sfiderà questo weekend con la maglia del Napoli

Claudia Mauri alla sfida con il Milan Femminile, sua ex squadra. L’attuale giocatrice del Napoli parla così delle rossonere a CalcioNapoli1926.

«La sfida al Milan Femminile è molto speciale per me. È stato il club che mi ha accolto, dandomi la possibilità di rimettermi in gioco. Le rossonere sono una squadra forte, dobbiamo essere ciniche nelle poche occasioni che ci concederanno.»