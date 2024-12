Milan Femminile, Giuliani assicura: «Derby a San Siro contro l’Inter evento storico». Poi sorprende sul gol di De Ketelaere

Milan Femminile, Laura Giuliani, portiere del club rossonero, ha commentato il derby di San Siro di domani contro l’Inter

Intervenuta sulle frequenze di Radio Dee-jay, Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, si è espressa così in vista del derby di domani contro l’Inter Women che andrà in scena nella bellissima cornice di San Siro.

IL DERBY A SAN SIRO – «Derby storico perché a San Siro? Sì è così e speriamo di poterlo condividere con tante persone e soprattutto contro i nostri tifosi».

PRIMA VOLTA IN ITALIA, MA ALL’ESTERO… – «In Inghilterra c’è stata un’affluenza incredibile. Abbiamo visto un sold out a Wembley. Stanno migliorando i numeri sugli spalti e ci auguriamo ci siano tanti tifosi in tribuna a San Siro».

ERA FALLO QUELLO DI DE KETELAERE SUL GOL? – «Credo che se parliamo di fallo in area dovrebbe essercene sempre uno. Partiamo da una base importante, credo che su quel gol si può fare di più nella collaborazione della difesa del Milan».

