Milan femminile, Giacinti: sei le reti contro l’Inter in questa stagione

Milan femminile: Ganz si affida a Valentina Giacinti per conquistare la finale di Coppa Italia. L’attaccante rossonera…

Tra poche ore il Milan femminile sfiderà l‘Inter di Attilio Sorbi nel match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Le rossonere tentano la ‘remuntada’ (basta l’1-0) per accedere alla finale, dopo il 2-1 per le nerazzurre all’andata presso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni.

Maurizio Ganz per farlo punta tutto sulla carica agonistica di Valentina Giacinti, in gol contro Marinelli e conpagne già sei volte in questa stagione.