Milan Femminile, Ganz: «Vittoria pesantissima, in settimana...»

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha commentato l’importantissima vittoria contro la Juventus: le sue parole

Intervistato da La7, Maurizio Ganz ha commentato così la vittoria del suo Milan Femminile contro la Juventus:

«Abbiamo preparato la partita con fatica, in settimana abbiamo avuto poche giocatrici. Ma hanno dato tutto, siamo felici per la vittoria sofferta. Dopo la sconfitta per 4-0 nel derby, affrontare così questa Juve dimostra che abbiamo dato il massimo. La nostra squadra crea molta, oggi siamo riuscite a concretizzare. Sono tre punti pesantissimo, non farne oggi sarebbe stato un disastro. Vincere con la Juve non è mai facile, Bergamaschi? È il nostro capitano, il suo lavoro oscuro è preziosissimo. Piemonte e Asllani sono state grandi, ma hanno fatto tutte bene».