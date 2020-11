Milan femminile, Ganz: «Boquete e Simic colpi importanti. Credo allo scudetto»

Il tecnico del Milan femminile Maurizio Ganz ha commentato la vittoria di oggi contro la Roma e ha ribadito l’obiettivo stagionale

Maurizio Ganz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita vinta dal Milan femminile contro la Roma. Queste le parole del tecnico rossonero:

Sulla partita – «Partita difficile, sapevamo di incontrare una Roma in salute. Il primo tempo non è andato per il meglio, ma nel secondo tempo la storia è cambiata. Con l’espulsione poi le cose sono andate ancora meglio. Giacinti è stata brava a crederci su quella palla»

Su Veronica Boquete – «La società tiene anche ai risultati del femminile e sono molto attenti. Non dimentichiamoci anche Simic: sono due colpi di mercato importanti. Ci darano una mano per aggiungere qualità in mezzo al campo. Noi non molliamo, ma se la Juve continua così è impossibile»

Sul sogno scudetto – «Ci credo sempre, ma dobbiamo pensare partita per partita. Oggi intanto sono contento, abbiamo ottenuto tre punti importanti. Ora ci aspettano due gare fondamentali contro Fiorentina e Sassuolo. Non dobbiamo mollare».