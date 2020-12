Milan femminile: domani big match con il Sassuolo, i precedenti

Milan femminile: domani le rossonere sfideranno il Sassuolo, gara fondamentale per mantenere la seconda posizione in classifica e…

Domani alle ore 12:30, il Milan femminile affronterà il Sassuolo di Giampiero Piovani nel match valido per la decima giornata di Serie A. Le rossonere vogliono vincere per restare in scia della Juventus, oggi vittoriosa contro la Roma, oltre che a mantenere saldo il secondo posto in graduatoria, valevole la qualificazione alla prossima Champions League.

Gli ultimi precedenti tra le mura amiche con le neroverdi sorridono al Diavolo: sono tre le vittorie conquistate su tre disputate tra campionato e Coppa Italia. Nella stagione 2018/2019 finì 5-2 in Serie A (quattro reti nei primi 10 minuti del primo tempo per le rossonere) e 2-0 in Coppa . Lo scorso anno, invece, ci pensò Sandra Zigic con un colpo di tacco a regalare al team di Ganz tre punti.