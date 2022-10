Milan Femminile, Bergamaschi: «Vittoria non scontata»

Valentina Bergamaschi, giocatrice del Milan Femminile, ha parlato nel post partita della gara contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni

Intervistata da Milan Tv nel post partita del match contro la Sampdoria, Valentina Bergamaschi ha dichiarato:

«Grandissima emozione, principalmente per una vittoria non scontata contro una squadre che era partita alla grande, poi finalmente per le mie 100 presenze. Sono orgogliosa di indossare questa maglia. Ringrazio il Milan che fin dal primo giorno ha creduto in me, arrivavo da un brutto infortunio e la società mi ha voluto comunque, il miglior modo è ringraziarli in campo con i risultati. Gara? Abbiamo sbagliato diverse occasioni nel primo tempo, siamo state brave a riagguantare il pareggio e poi a fare il 2-1. Ora la sosta e poi più cariche di prima per il derby.»