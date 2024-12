Milan Empoli, Ordine: «Non servivano genialate, basta vedere Madrid…». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il giorno seguente della partita del Milan, vittorioso per 3-0 contro l’Empoli, Ordine ha rilasciato il suo commento sulle colonne del Corriere dello Sport.

PAROLE – «Sembra soltanto un sostantivo banale, usato spesso a sproposito nel gergo calcistico, sventolato di recente da Zlatan Ibrahimovic ed è invece la semplicissima spiegazione di questo nuovo Milan sbucato dalla nebbia di San Siro e ammirato per una prova finalmente vincente e convincente. Non c’è bisogno di chissà quale genialata di Fonseca per rimettere le pedine giuste al posto giusto. Basta infatti replicare lo stesso schieramento di Madrid».