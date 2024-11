Milan Empoli, Fonseca prepara l’operazione rimonta! Dialogo a Milanello, è lui la chiave per la risalita

Milan Empoli, Paulo Fonseca prepara l’operazione rimonta in classifica e si affida ad un ritrovato Rafael Leao: tre punti obbligatori

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan di Paulo Fonseca ha tutta l’intenzione di far partire l’operazione rimonta in campionato dopo lo scialbo 0-0 di settimana scorsa contro la Juve e più in generale dopo una partenza deficitaria.

Il tecnico rossonero ha intenzione di affidarsi alla ritrovata verve di Rafael Leao, ritorno sui suoi livelli dopo tre partite consecutive in panchina. Contro l’Empoli oggi saranno obbligatori i tre punti.