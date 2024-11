Milan Empoli, la sfida degli ex: i toscani avranno in campo tre conoscenze rossonere. Le ultimissime notizie in vista del match

Il Milan, domani nel tardo pomeriggio, sfiderà l’Empoli di Roberto D’Aversa. La squadra toscana, in questa stagione, ha dimostrato di essere un avversario molto temibile come dimostrato dai 15 punti conquistati.

Tra le trafile degli avversari ci saranno 3 ex recentissimi rossoneri: Pellegri, Colombo e Vasquez. Tutti e tre i ragazzi, dunque, avranno una grande motivazione per far bene.