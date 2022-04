Milan, Elliot e i complimenti di Al-Ardhi: prima la firma e poi parlare

I vertici del fondo Elliot non hanno preso bene il tweet di Al-Ardhi e i suoi complimenti al Milan: ecco i dettagli

Come riportato dal Il Giornale, i vertici del fondo Elliot, proprietari attuali del Milan, non hanno gradito il tweet di Mohammed Al-Ardhi, presidente esecutivo di InvestCorp.

Prima firmare, poi parlare: è questo il messaggio che filtra dalla famiglia Singer, per quanto non basti questo incidente diplomatico a far frenare o franare una trattativa che procede spedita.