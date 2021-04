Milan e Real Madrid, tutte le operazioni in ballo tra i due club

I dialoghi tra Milan e Real Madrid continuano. I due club stanno cercando di trovare l’intesa per diverse situazioni di mercato

I dialoghi tra Milan e Real Madrid continuano. I due club stanno cercando di trovare l’intesa per diverse situazioni di mercato. Con tutta probabilità Brahim Diaz tornerà in Spagna perché i rossoneri hanno fatto sapere di non voler spendere le cifre richieste dal Real per il riscatto.

Lucas Vazquez, invece, non rinnoverà il proprio contratto. Il Milan ha già contattato il procuratore che ha aperto al trasferimento a Milan. Nessuno sgarbo al club spagnolo che dopo l’infortunio recente ha deciso di dire addio all’esterno.

Zidane avrebbe fatto un tentativo con Maldini per l’acquisto di Theo Hernandez, ma per il momento i rossoneri non sono disposti a trattare per il terzino sinistro francese.